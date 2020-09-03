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Bolu’da orman yangınında soğutma çalışması sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Bolu’da, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü orman yangını tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.Yangın, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da, 20 dönümlük alanın zarar gördüğü orman yangını tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, dün saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler ve köylülerin yoğun çabası sonucunda 20 dönümlük alana yayılan yangın 5 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı.
Gece saatlerinde tamamen söndürülen yangının ardından ekipler sabah saatlerine kadar soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler bölgede yangının tekrar çıkmaması için soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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