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Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 22:54 | Son Güncelleme

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen örtü yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler köyü mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kıbrıscık ve yakın ilçelerden İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, meydana gelen örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bolu’da, örtü yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü
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