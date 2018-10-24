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Bolu'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 12:21 | Son Güncelleme

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Bir sağlık görevlisi, kazada annesiyle birlikte hafif yaralanan ve ağlayan bebeği sakinleştirmek için plastik eldiveni balon gibi şişirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Abant Tabiat Parkı'ndan şehir merkezi yönüne giden Safer Sarı yönetimindeki 14 LF 003 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ercan Türk yönetimindeki 14 AV 218 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sevim Sarı, Beytullah Sarı, İsmet Sarı ve bebek Hamza Akif Sarı ile kamyonetteki Dilara Türk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Safer Sarı (65), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, hafif yaralanan bebek Hamza Akif Sarı, annesi kaza yerinde tedavi gördüğü sırada ağladı. Ağlayan bebeği sakinleştirmek için sağlık görevlileri uğraş verdi. Bir sağlık görevlisi plastik eldiveni balon gibi şişirerek bebeğe gösterdi, diğeri de kucağında dikkatini dağıtmaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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