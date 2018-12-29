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Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.12.2018 19:45 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Semih KABASAKAL/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Doğancı Köyü mevkiinde meydana geldi. Bolu'dan Gerede ilçesi'ne giden Yücel Yalçın yönetimindeki 14 KN 778 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Fikret Bakay yönetimindeki 14 KH 920 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, araçlar hurdaya dönerken, minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Yusuf İslam Bakay ve otomobilde bulunan Fatmanur Yalçın yaralandı. Otomobil sürücüsü Yücel Yalçın ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Gerede'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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