Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halindeki Ali Osman Ö'nün kullandığı 54 ZD 788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacaağaç mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu trafik kazasında, otomobildeki Tekin, Songül ve Emir Bekir K. (1) ile Lut Ö. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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