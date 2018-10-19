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Bolu'da otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 17:02 | Son Güncelleme

BOLU Dağı, D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Dağı, D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine seyir halinde olan Nihat Özçelik (56) idaresindeki 14 AAF 201 plakalı otomobil yoğun sisin yaşandığı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Otomobil, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan direğe çarparak durdu. Yan yatmış şekilde kalan otomobilde sıkışan araç sürücüsü ve yanında bulunan İbrahim Birinci (46) Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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