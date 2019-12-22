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Bolu'da otomobilde 30 parça tarihi eser bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobilde 30 parça tarihi eser bulundu

Bolu'da otomobilde 30 parça tarihi eser bulundu

Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile bir kraliçe mezar taşı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Dörtdivan ilçesi yakınlarında şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 sikke ile bir kraliçe mezar taşı ele geçirildi.

Araçtaki Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.

Bolu'da durdurulan otomobilden 30 parça tarihi eser çıktı

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Bizans Bolu Jandarma sakarya

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