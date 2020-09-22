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  4. Bolu’da otomobilin bagajında 3,5 kilo esrar yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da otomobilin bagajında 3,5 kilo esrar yakalandı: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda paketler halinde otomobilin bagajına gizlenmiş olan 3 kilo 550 gram esrarla yakalanan H.A.

Bolu’da otomobilin bagajında 3,5 kilo esrar yakalandı: 1 gözaltı

Bolu’da polis ekiplerinin operasyonunda paketler halinde otomobilin bagajına gizlenmiş olan 3 kilo 550 gram esrarla yakalanan H.A. (45) adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada, bagaj kısmına paketler halinde gizlenmiş 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.A. (45) ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.A., “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuyla adliyeye sevk edildi.

Bolu’da otomobilin bagajında 3,5 kilo esrar yakalandı: 1 gözaltı

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