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Bolu’da otomobilin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 Kara yolu’nda karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarptığı Faik Mutlu isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Bahadır Cem Kaveci idaresindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, D-100 Kara yolu Sanayi Kavşağı mevki’inde karşıdan karşıya geçen Faik Mutlu isimli kişiye çarptı.

Bolu’da otomobilin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybetti

Bolu’da, D-100 Kara yolu’nda karşıdan karşıya geçtiği sırada otomobilin çarptığı Faik Mutlu isimli şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Bahadır Cem Kaveci idaresindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, D-100 Kara yolu Sanayi Kavşağı mevki’inde karşıdan karşıya geçen Faik Mutlu isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Mutlu, kanlar içerisinde yerde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mutlu, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü. Mutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da otomobilin çarptığı vatandaş, hastanede hayatını kaybetti

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