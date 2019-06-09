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Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 11:10 | Son Güncelleme

Bolu'da otomobille tır çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Nallıhan istikametine giden Mehmet Hamdi Arısoy yönetimindeki 06 MGN 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Basri Top'un kullandığı 41 AAF 317 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yusuf ve Fahriye Kahya ile Ayşegül Arısoy yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu otomobil TIR trafik kazası

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