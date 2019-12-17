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Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 21:50 | Son Güncelleme

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe: - "Öğrencilerin tedavileri sürüyor, sağlık durumları iyi"

Bolu'da pansiyonda kalan 7 öğrenci, grip şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki bir lise pansiyonunda kalan öğrencilerden 7'si, görevli öğretmenlerine mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine pansiyona gelen sağlık ekipleri, öğrencileri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grip olan 7 öğrencinin hastalıklarının artması üzerine öğretmenlerinden yardım istediğini belirterek, öğretmenlerin de yardım çağrısıyla öğrencilerin ambulanslarla hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Tepe, tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve serum takılmasının ardından pansiyona döneceklerini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Bolu İzzet Baysal pansiyon

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