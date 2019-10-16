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Bolu'da partiler ve STK temsilcilerinden harekata destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:25 | Son Güncelleme

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: - "Ben de terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu halkı adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı asker selamı vererek sunuyorum" - AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay: - "Tüm Avrupa ülkeleri, Almanyası, Hollandası, Belçikası, Amerikası, Fransası, iş birliği yapmışçasına eğer bugün bizi eleştiriyorsa Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir"

Bolu'da partiler ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Belediye Başkanlığı öncülüğünde Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ellerindeki Türk bayrakları ve açılan dev Türk bayrağı eşliğinde İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na yürüdü.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganlarının atıldığı yürüyüşe katılan bazı vatandaşların mavi asker beresi taktığı görüldü.

Yürüyüşün ardından meydandaki sahne önünde toplanan grup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yapılan duanın ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dünyaya bir mesaj vermek için hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyup, dua ettiklerini söyledi.

Zaman zaman siyasi görüşlerin, dünya görüşlerinin farklı olabileceğini, bazı meselelere farklı bakılabildiğini belirten Özcan, "Ama mevzu bahis terörse, ülkenin geleceği, ikbali ise işte o zaman hep birlikte, el ele, kol kola yürürüz. İşte biz bu özel, bir arada olmamız gereken günlerde hep bir araya gelmeyi başardığımız için binlerce yıldır esir olmuyoruz, esir edilemiyoruz." dedi.

Batı dünyasının A Milli Futbol Takımı oyuncularının gol sevinci esnasında verdiği asker selamını eleştirdiğini de anımsatan Özcan, "Batı dünyası maalesef el ele vermiş bir konuya takılıyor. 'Niye Türk futbolcular Fransa’da asker selamı verdi, niye cimnastik dünya şampiyonu madalyasını alırken asker selamı verdi.' Bunu anlayamıyorlar. Her Türk asker doğar. Biz hepimiz asker doğuyoruz, o yüzden. Ben de terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu halkı adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı asker selamı vererek sunuyorum." diyerek, asker selamı verdi.

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ise siyasetçiler olarak bazen birbirlerini siyasetin gereği eleştirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ama Türk milleti, bu asil, necip millet, nasıl 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğü ve önderliğinde yedi düvele karşı dik durduysa bugün biz de aynısını yapıyoruz. Bugün de söz konusu vatansa, milletimizin geleceği, sınır boylarımızın güvenliği, Suriye’den Türkiye’ye yönelen PKK, PYD, DEAŞ ise biz de bir araya geliriz. Hepsinin hedefi Türkiye'yi bölmek, parçalamak. Tüm Avrupa ülkeleri, Almanyası, Hollandası, Belçikası, Amerikası, Fransası, iş birliği yapmışçasına eğer bugün bizi eleştiriyorsa Türk milleti doğru yoldadır, doğru istikamettedir."

Konuşmaların ardından Özcan ve partilerin il başkanları birlikte asker selamı verdi.

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