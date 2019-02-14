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Bolu’da, platin ve civa ile yakalanan sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde piyasa değeri 375 bin 94 lira olan platin maddesi ve civa ile yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Otomobil sürücüsü Sabri Gürbüz (57) ve yolcu olarak bulunan C.G.

Bolu’da, platin ve civa ile yakalanan sürücü tutuklandı

Bolu’da, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde piyasa değeri 375 bin 94 lira olan platin maddesi ve civa ile yakalanan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde kurulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobil sürücüsü Sabri Gürbüz (57) ve yolcu olarak bulunan C.G. (56) ile H.A.’nın (48) hareketlerinden şüphelenen ekipler, şahısları araçtan indirerek üzerlerinde ve otomobilde arama yaptı.
Otomobil ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 375 bin 94 lira olduğu belirlenen platin maddesi ile 64,35 gram civa ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Yakalanan şüphelilerden H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Sabri Gürbüz tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.G. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Otomobilde bulunan platin maddesinin, otomobil egzoz kontrol cihazlarında, diş hekimliğinde, medikal malzeme yapımında, kuyumculukta, laboratuvar aletlerinde ve cihazlarında, elektrik kontaklarında, elektrik fırınlarında jet ve füze motorlarında, katalizör olarak petrol ürünlerinde, denizaltına döşenen boru hatlarında, termometre ve elektrotlar gibi birçok alanda kullanıldığı, civa maddesinin ise, boğucu ve zehirleyici etkisi olduğu öğrenildi.

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