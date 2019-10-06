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Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 03:07 | Son Güncelleme

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı.

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Bolu Dağı Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı. Polis Evi’nde kalan vatandaşlar hızla tahliye edilirken, yangın 2 saatlik çalışmayla can kaybı yaşanmadan söndürüldü.
Olay, saat 23.45 sıralarında D-100 Karayolu Bolu Dağı Polis Evi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatısında tadilat işlemlerinin yapıldığı Polis Evi’nin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören polisler, Polis Evi’nde konaklayan vatandaşları uyararak binayı hızlı bir şekilde tahliye etti. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Korkuyla kendilerini dışarı attılar
Yangın nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar, yanan binadan uzaklaştırılarak güvenli alanlara götürüldüler. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, panik yaşayan ve dumandan hafif şekilde etkilenenler ambulanslarda tedavi edildi. Binanın önünde bulunan araçların bazıları da çekicilere yüklenerek olay yerinden uzaklaştırıldı.
Polislerden bayrak hassasiyeti
Yangının devam ettiği sırada Polis Evi’nin önündeki direkte asılı bulunan Türk bayrağı, polisler tarafından indirilerek zarar görmekten kurtarıldı.Görevli polis memuru tarafından ipinden sökülen bayrak, katlanarak muhafaza altına alındı.
Yangının söndürülmesinin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, “Çatıda tadilat çalışması vardı. Neden çıktığını tam olarak bilmiyoruz. Tespit çalışmalarında sonra sebebini öğreneceğiz” dedi.

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı

Bolu’da, Polis Evi’nin çatısı alev alev yandı
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