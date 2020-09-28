HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklandı

Bolu’da polis ve bekçileri yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:40 | Son Güncelleme

Bolu’da, kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırarak yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Bolu’da, kavgayı ayırmak isteyen polis ve bekçilere yumruk ve bıçakla saldırarak yaralayan 5 kişiden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi.
Bekçi ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmak için müdahale ettiği olayda, kavga eden gruplar olay yerine gelen ekiplere bıçak ve yumrukla saldırdı. Ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip gönderildi. Güçlükle sonlandırılan kavgada taraflardan 1 kişi ile, 2 polis ve 3 bekçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Mert Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan, R.K., M.K., T.O ve A.İ.Y. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladıAdana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!Sular ne zaman gelecek? 24 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Erzincan'da KKKA paniği: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bir il için endişelendiren açıklama: Bu sene hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı
Bugün hava nasıl olacak? Güncel 28 Eylül hava durumu!
Bugün hava nasıl olacak?
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
Adana'da 'Pozitif Taksi' göreve başladı
İstanbul'da operasyon! Çocukları dilendiren çete çökertildi
İstanbul'da operasyon: 68 çocuk kurtarıldı
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 28 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
İstanbul'da korkunç olay! Kayalıklarda yarı baygın bir şekilde bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.