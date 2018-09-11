Bolu'da polise saldıran 5 kişi adliyeye sevk edildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kovalama sırasında polisin ateş açması sonucu yaralanan yakınlarını görmek için gittikleri hastanede olay çıkarıp, 3'ü polis, 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgada gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Geçen cumartesi günü, iddiaya göre Alpagutbey Mahallesi'nde gece saatlerinde inşaat halindeki binadan hırsızlık yaptıktan sonra minibüsle kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araçtakiler ihtara uymayınca polis ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği minibüsün sürücüsü Müslüm K. yaralandı. 13 ayrı suç dosyası bulunduğu öğrenilen Müslüm K., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren Müslüm K.'nin yakınları pazar günü hastaneye ziyaret için geldi. Polis, Müslüm K.'nin yalnızca anne, babası ve eşi gibi birinci derece yakınlarının ziyarete girebileceğini söyledi. Diğer akrabaların hastaneye girişine izin verilmeyince olay çıktı. Müslüm K.'yi görmek isteyen yakınları, polise küfürler ederek taşkınlık çıkardı. Polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Hastane önünde meydana gelen olaylarda 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., T.Ö., B.Y., S.Ö. ve H.Y. polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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