Bolu'da polisevinde yangın(Geniş haber)

BOLU'da, polisevinin çatısında çıkan yangın panik yarattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle södürülürken, dumandan etkilenenler ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangının olduğu yere yakın olan Türk bayrağı ise bir polis memuru tarafından direkten çekilen iple zarar görmemesi için indirildi. Polis memuru, bayrağı montunun içine koydu.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan Bolu Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde çıktı. Polisevinin çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çatının tamamını sararken, bina dumanla kaplandı. Polisevinde kalan birçok polis ve ailesi alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Bazıları kucaklarında çocuklarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri oksijen tüpleriyle binanın içine girerek, odalarda kimsenin olup olmadığını kontrol etti. 112 Acil ve UMKE ekipleri de dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık görevlileri binadan çıkan panik halindeki kişilere durumlarının iyi olup olmadığını sordu. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı kentteki hastanelere kaldırıldı.