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Bolu'da polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:46 | Son Güncelleme

Bolu'da polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede

Bolu'da hastanede tedavi gören bir şüphelinin yakınlarıyla polis arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören hırsızlık şüphelisi M.K'yi yakınlarının ziyaret etmek istemesi üzerine polisle çıkan arbedede gözaltına alınan M.Y, T.Ö, B.Y, S.Ö. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

- Olay

Bolu'da 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan M.K, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamacada açılan ateşte yaralanmıştı.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve annesiyle babasının ziyaretine izin verilen M.K'yi görmek isteyen bazı yakınlarıyla polisler arasında çıkan arbedede, 3 polis memuru ile 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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Bolu kavga Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi

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