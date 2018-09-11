Bolu'da polisle şüpheli yakınları arasındaki arbede

Bolu'da hastanede tedavi gören bir şüphelinin yakınlarıyla polis arasında çıkan arbedede gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören hırsızlık şüphelisi M.K'yi yakınlarının ziyaret etmek istemesi üzerine polisle çıkan arbedede gözaltına alınan M.Y, T.Ö, B.Y, S.Ö. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.
- Olay
Bolu'da 4 gün önce yaşanan hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan M.K, ekiplerin "dur" ihtarına uymadığı için yaşanan kovalamacada açılan ateşte yaralanmıştı.
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan ve annesiyle babasının ziyaretine izin verilen M.K'yi görmek isteyen bazı yakınlarıyla polisler arasında çıkan arbedede, 3 polis memuru ile 3 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor
Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!
Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı
Rusya: Saldırı tezgahı için görüntü çekmeye başladılar!
Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...
Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum