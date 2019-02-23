HABER

Bolu’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan 7 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Bolu’da sahte içki imalathanelerine operasyon: 7 gözaltı

Bolu’nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Mengen ilçesinde bulunan 7 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 adet kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
Pitbull saldırısına uğrayan öğrenci konuştuPitbull saldırısına uğrayan öğrenci konuştu
Mısır’da 9 gencin idamı Büyükelçilik önünde protesto edildiMısır’da 9 gencin idamı Büyükelçilik önünde protesto edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte dehşete düşüren kavga!

Taksim'de Arap turistle otobüsçüler arasındaki kavga kamerada

Taksim'de dehşete düşüren görüntüler!

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Taş yüklü kamyona arkadan çarptı

TEM Otoyolu'nda gece yarısı feci kaza!

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

5 yaşındaki zihinsel engelli çocuğa okulda şiddet iddiası

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

3 kız öğrenci, bir arkadaşlarını dövüp, yerde sürükledi

Yeni keşfedilen bitkiye Aziz Sancar'ın adı verildi! İşte nedeni...

Yeni keşfedildi, onun ismi verildi! İşte nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.