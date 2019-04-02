Bolu’da, sahte para cinayetinde sanıklara müebbet hapis cezası

Bolu’da, Murat Güler (41) isimli vatandaşı, cebindeki ‘geçersizdir’ yazılı paraları gerçek zannederek çalmak için öldüren 3 zanlıya müebbet ve 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı Aralık ayında Yenicepınar Köyü Çambaşı mevki’i maden ocağı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman yolu üzerinde yarı çıplak halde erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası, 41 yaşındaki Murat Güler’in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin birlikte yürüttükleri soruşturma sonucunda Murat Güler’in cinayetiyle ilgili şüpheli Volkan Mısırlı, Uğur Özdamar ve Eray Erdi isimli şahıslar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde, Murat Güler’i cebindeki 200 TL’lik 2 deste banknot yüzünden öldürdüklerini itiraf ederek, paraların üzerindeki ’geçersizdir’ ibaresini görmediklerini, gerçek sandıkları paralar yüzünden cinayeti işlediklerini söyledi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ’Birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’ suçundan yargılanan 3 zanlının karar duruşması görüldü. Sanıklardan Volkan Mısırlı, "Olaydan dolayı pişmanım. Öncelikle beraatimi, mahkemeniz aksi kanaatteyse tahliye talip ediyorum" dedi.

Sanık Eray Erdi ise, “Ben arkadaş kurbanıyım. Kesinlikle bu eylemin içinde yer almadım. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Bir hafta önce annem geçirdiği trafik kazası nedeni ile yoğun bakıma alındı. Kız kardeşim tek başına kaldı. Ben önce Allah’ın sonra da sizin adaletinize sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanık Uğur Özdamar da suçu diğer iki arkadaşının üzerine atarak, “Ben ne biliyorsam doğrusunu anlattım. Eray ve Volkan ile birlikte ilk başta anlaştığımız ifadeyi verdim. Fakat daha sonrasında gerçekleri anlatmaya karar verdim. Kesinlikle öldürme kastıyla veya maktulü yağmalama kastıyla hareket etmedim” dedi.

Mahkeme heyeti 3 sanığa da ’bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme’, ’birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’ suçlarından müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



