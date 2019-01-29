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Bolu'da sahte para operasyonu 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sahte para ile alışveriş yapan Ç.C.(29) ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 bin 700 TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.C. ve C.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.C.'nin daha önce de sahte para suçundan sabıkası olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere de 'Niye çekiyorsunuz. Çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Ç.C.'nin adliye önünde bekleyen ağabeyi de gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

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