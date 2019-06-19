HABER

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

BOLU'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı, D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı.

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı, D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı.
Bolu'da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar köyünde de aynı isimli dere taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.
D-100 Karayolu'nun Ankara yönü, Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Derenin, yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor.

FOTOĞRAFLI

Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandıBolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandıBolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandıBolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Bursa sahilleri temiz çıktıBursa sahilleri temiz çıktı
Sancaktepe'de toplu açılış töreniSancaktepe'de toplu açılış töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

AYM'den protesto yürüyüşünde bebeğini düşüren kadına tazminat kararı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.