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Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Bolu’da, dün yaşanan sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bolu’da, dün yaşanan sel nedeniyle oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bugün için meteorolojinin turuncu alarm verdiği Bolu’da, oluşabilecek baskınlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bolu’da, dün saat 15.00 sıralarında başlayan ve 4 saat boyunca kesintisiz devam eden yağmur nedeniyle il genelinde sel olayları meydana geldi. İl genelinde metrekareye düşen kilolarca yağmur nedeniyle Bolu merkeze bağlı Tekkedere Köyü, Arıklar Köyü, Kındıra Köyü, Bozarmut Köyü, Rüzgarlar Köyü, Çatakören Köyü, Bakırlı Köyü, Baltalı Köyü, Çaygökpınar Köyü, Aşağıkuzören Köyü, Örencik Köyü, Avşar Köyü, Aydıncık Köyü’nde meydana gelen selde ağaçlar devrilirken, yollarda da çökmeler meydana geldi.
İlçelerde de etkili olan selde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşların arazilerinde ve araçlarında maddi hasarlar oluştu. Köylerde mahsur kalan vatandaşlar 112 Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere götürüldüler.

Çalışmalar devam ediyor
Tarım sektörü için 6, meskenler için 4, yollar için 3 ekip Tespit Komisyonu olarak görevlendirilerek çalışmalara başladı. Yaşanan sel sonrasında köylerde ve yollarda oluşan hasarların giderilmesi için ekipler iş makineleriyle çalışmalara devam ediyor.

Kilolarca yağdı
Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, meteoroloji tarafından bugün için turuncu alarm verildiği belirtilerek, ilgili kurumlar ve personelin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi. Valilik tarafından sele neden olan yağmur metrekareye düşen yağmur miktarı da açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, metrekareye Bolu merkezde 32.4 kg, Boludağında 22.8 kg, Dörtdivan Çetikoren Köyünde 81.6 kg, Dörtdivan merkezde 27.7 kg, Mudurnu merkezde 27.4 kg, Yeniçaga merkezde 25.2 kg, Gerede merkezde 10.8 kg, Göynük’te 1 kg, Mengen de 10.9 kg, Kıbrıscık merkezde 4.4 kg yağmur yağdı.

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor

Bolu’da, sel sonrası çalışmalar devam ediyor
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