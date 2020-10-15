Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

Bolu’da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere “Burası ‘Survivor’ parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini başka birisinin yanında gördü. Sevgilisinin başka birinin yanında olmasına sinirlenen genç, Demokrasi Meydanı’nda yapımı devam eden 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin ayaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin E.’nin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Uzun süre polis ekiplerinin çatıdan inmesi için çaba sarf ettiği Şahin E., olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.