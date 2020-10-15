HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

Bolu’da, sevgilisini başkasıyla gören genç intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 21:17 | Son Güncelleme

Bolu’da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere “Burası ‘Survivor’ parkuru değil.

Bolu’da, sevgilisini başkasının yanında gören 20 yaşındaki gencin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, şeritleri geçenlere “Burası ‘Survivor’ parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden” diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çalışan 20 yaşındaki Şahin E. isimli genç, sevgilisini başka birisinin yanında gördü. Sevgilisinin başka birinin yanında olmasına sinirlenen genç, Demokrasi Meydanı’nda yapımı devam eden 5 katlı iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin ayaklarını çatıdan aşağı doğru sarkıttığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Şahin E.’nin intihar girişiminde bulunduğu alanı emniyet şeridiyle kapattı.

Uzun süre polis ekiplerinin çatıdan inmesi için çaba sarf ettiği Şahin E., olay yerine gelen arkadaşlarının ikna etmesi sonucu intihar girişiminden vazgeçti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan genç, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İntihar girişimini sosyal medyadan yayınladılar
İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan onlarca kişi Şahin E.’nin intihar girişiminde bulunduğu alana gelerek sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptılar. Yapılan sosyal medya canlı yayınlarında bazı vatandaşların “hemen atla” şeklindeki yorumları pes dedirtti.

Şeritleri geçenlere polisten tepki
Bazı vatandaşlar polis ekiplerinin güvenlik amacıyla intihar girişiminin yaşandığı alana çektiği emniyet şeritlerine aldırış etmeyerek altından ve üstünden geçtiler. Ekiplerin uyarılarına rağmen şeritlerden geçenlere sinirlenen bir polis ekibi, “Burası survivor parkuru değil. Zıplayıp durmayın üstünden. İki tane şerit çektik hala geliyorlar. Bir altından geçiyorlar bir üstünden zıplıyorlar. Hayretler içinde kalıyorum” diyerek tepki gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Canlı ders sırasında çıplak annesi kameraya yakalandı!
Harita kırmızıya büründü! İşte korkutan tablo
Harita kırmızıya büründü! İşte korkutan tablo
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'
Mahkemenin o kararına isyan etti! 'Hukukta çok iyi bildiğim...'
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Konya'da genç avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Avukata saldırı: Gözünden ve boynundan bıçaklandı
Boşanma aşamasındaki eşini darp eden kişiye elektronik kelepçe
Boşanma aşamasındaki eşini darp eden kişiye elektronik kelepçe
Marmara'daki depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Tavşanlı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ev ziyaretleri yasaklandı
Vakaların arttığı ilçede flaş karar! Ev ziyaretleri yasaklandı
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Çavuşoğlu'ndan kritik Yukarı Karabağ görüşmesi
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldürdü! 'Panikle hareket ettim, aslan gibi çocuğumdu'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.