Bolu'da seyir halindeki kamyon yandı

Bolu'da seyir halindeki kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.

Bolu'dan Kıbrıscık ilçesi yönüne giden C.Ş. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonun motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, Ayman Yaylası mevkisinde aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürdü.

Kamyon kullanılamaz hale geldi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz