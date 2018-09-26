Bolu'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı

Ankara'dan İstanbul'a yumurta taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne giden Halil İbrahim E. idaresindeki 66 LU 020 plakalı tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden tır şoförü, Bolu Dağı mevkisinde bir dinlenme tesisinin önünde durdu.
Aracını emniyet şeridine çekerek tırı dorseden ayıran Halil İbrahim E, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın söndürme çalışması sırasında tırın dorsesindeki yumurta kolileri yola saçıldı.
Tır şoförü Halil İbrahim E, Ankara'dan İstanbul'a yumurta taşıdığını söyleyerek, "Yolda giderken dorseden alev çıktığını gördüm. Hemen aracı yolun sağına çekerek durdum. Nasıl olduğunu anlayamadım." diye konuştu. Yumurta sevkiyatı yaptığını belirten tır şoförü, zararının çok fazla olduğunu belirtti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması esnasında otoyolda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.
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