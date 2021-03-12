HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu’da seyir halindeki tırın lastikleri yandı

Bolu’da seyir halindeki tırın lastikleri yandı

12.03.2021 21:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki tuğla yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Sabit Gümüşalan idaresindeki tuğla yüklü 41 K 8437 plakalı tırın lastiklerinde yangın çıktı.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halindeki tuğla yüklü tırın lastiklerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İstanbul istikametine seyir halinde olan Sabit Gümüşalan idaresindeki tuğla yüklü 41 K 8437 plakalı tırın lastiklerinde yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören Gümüşalan, tırı emniyet şeridine park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda tırın lastiklerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Tırın dorsesinde bulunan tuğlalarda yapılan incelemede tuğlaların yangından zarar görmediği belirlendi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılarDehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Trans bireye kezzapla saldırmıştı! Şüpheli Karabük’te yakalandı

Trans bireye kezzapla saldırmıştı! Yakalandı

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

Son Dakika: Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması

Karayolunda dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

Dehşet anları: Minibüsün yolunu kesip bıçak ve sopayla saldırdılar

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 12 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Bingöl'de yolcu otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Yolcu otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

İBB Meclisi'nde tartışma

İBB Meclisi'nde tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.