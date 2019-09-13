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Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 18:09 | Son Güncelleme

Bolu'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşkesti Beldesi'nde aralarında husumet bulunan E.G. (45) ile Bilal Tutar (23), Bülent Ecevit Parkı önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. tabancayla Bilal Tutar'a ateş etti.

Ağır yaralanan Tutar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tutar'ın burada yapılan müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Mudurnu Silahlı kavga

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