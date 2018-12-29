Bolu'da sondaj çalışmasında kuyudan gaz çıktı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su temin etmek için yaptığı sondaj çalışmasında açılan kuyuda, gaz bulunduğu bildirildi.

Yeniçağa Belediyesi tarafından ilçenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıya Yeniçağa Gölü kenarında bulunan bir alanda sondaj çalışması yapıldı.

Suyu bulan ekipler, kuyunun çevresine beton attıktan sonra yüzeyde kabarcıklar oluştuğunu fark etti.

Bunun üzerine belediye yetkilileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile irtibata geçti.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede, içme ve kullanma suyunun kuyulardan temin edildiğini belirtti. Çağlar, bazılarında göçme olduğu için yeni kuyu açma ihtiyacı duyulduğunu anlattı.

Kuyuyu açtıktan sonra su yüzeyinde kabarcıklar gördüklerini anlatan Çağlar, şöyle devam etti:

"Kuyu açıldıktan sonra suyun yüzeyinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu ve yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su mu, doğal gaz mı ya da metan gazı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile irtibata geçtik."

Çağlar, bakanlık ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Maden Tetkik Arama (MTA) yetkililerin bölgeye gönderileceği bilgisini aldıklarını vurgulayarak, bunun ölçümlerinin yapılacağını, ölçümlerden sonra burada ne olduğunu öğreneceklerini sözlerine ekledi.

