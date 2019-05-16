Bolu’da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan işçi adliyeye sevkedildi

Bolu’da, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddia edilen inşaat işçisi adliyeye sevkedildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ö. isimli inşaat işçisinin sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığını tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, evine yaptıkları operasyonla H.Ö.’yü gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen H.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

