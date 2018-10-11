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Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 09:19 | Son Güncelleme

BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikasının büyük bir kısmı alev alev yandı.

Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı BOLU,(DHA)- BOLU'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan su dolum fabrikasının büyük bir kısmı alev alev yandı. Saat 01.30 sıralarında, Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören Köyü mevkiindeki bir su dolum fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler, 112 Acil, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybının olmadığı belirtilirken, ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------ -Yangından görüntüler -Ekiplerin müdahalesi -Alevler -Amatör kamera görüntüler -Detaylar Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) (Tür: Yurt)

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