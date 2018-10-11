Bolu'da su dolum fabrikası alev alev yandı (2)

YANGIN, 5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bolu'da, Abant Tabiat Parkı yolu üzerindeki su dolum fabrikasında gece çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikada hasar tespit çalışması başlatıldı.
Abant Tabiat Parkı yolunun 15'inci kilometresinde bulunan Dereceören köyü mevkisindeki içme suyu dolum fabrikasının depo kısmında, saat 01.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle fabrikanın tamamını sardı. Yangına 11 itfaiye aracı ve 44 görevliyle müdahale edilirken, fabrikanın bir kısmının çatısı çöktü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 5 saatte, 06.30 sıralarında söndürüldü. Yangın sonucu büyük bölümü kullanılamaz hale gelen fabrikada, hasar tespit çalışması başlatıldı. Fabrika önünde kontrol amaçlı itfaiye ekibi bekletiliyor.
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
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