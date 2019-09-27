Bolu'da suç örgütü davası

Bolu'da, aralarında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen kişi ile bir polis memurunun da bulunduğu biri tutuklu 11 sanık, hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya suç örgütü lideri olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Serdar B. ile tutuksuz sanıklar E.T, E.G, E.B, F.Y, F.A, F.K, M.E, N.A, Ö.G, ve Y.T B. ile tarafların avukatları ve suç örgütünden dolayı mağdur olduklarını iddia eden 10 kişi katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıklar, haklarındaki iddialara kaşı savunma yaptı.

Örgüt lideri olduğu iddiası ile yargılanan Serdar B, hakkındaki "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlamalarına ilişkin savunma yaptı.

Hakkındaki iddialara tek tek yanıt veren Serdar B. suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, suçsuz olduklarını savundu.

Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından söz verilen ve mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan 10 kişi, sanıklardan şikayetçi oldu.

Sanık Serdar B.'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

