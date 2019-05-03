Bolu'da suç örgütü operasyonu

Bolu'da, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kentte belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri şüpheli S.B ve suç örgütü üyeleri E.T, E.G, F.Y, E.B, G.Ç, F.K, M.E. ve N.A'nın gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

