HABER

Bolu'da suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Operasyonda, örgüt lideri olduğu iddia edilen kişinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, düzenlenen suç örgütü operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma", "6136 Sayılı Yasaya Muhalefet", "kasten yaralama", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Kentte belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan suç örgütü lideri şüpheli S.B ve suç örgütü üyeleri E.T, E.G, F.Y, E.B, G.Ç, F.K, M.E. ve N.A'nın gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Geleceğin sinemacıları Film Festivali’nde buluştuGeleceğin sinemacıları Film Festivali’nde buluştu
40 yıllık bakır rölyef sanatçısı, eğitmen olmak istiyor40 yıllık bakır rölyef sanatçısı, eğitmen olmak istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu suç örgütü operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Hastaneye kaldırılmıştı! İşte son durumu...

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

Fenomen dizi Çukur'dan final sürprizi!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Spiker Kübra Eken’i darp eden Bülent Eken'in cezası onandı

Bingöl'de sele kapılan kız çocuğu hayatını kaybetti

Yürek yakan olay! Duyan oraya koştu

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Yardıma giden donup kaldı! Feci ölüm

Süper Loto sonuçları 2 Mayıs: Devir miktarı 4 milyonu geçti!

Süper Loto'da büyük ikramiye yükseldi

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

Bahar ayında kışı yaşıyorlar! Tam 8 metre

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.