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Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bolu’nun ilk suda doğum yöntemiyle hayata gelen bebeği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde gözlerini açtı.

Bolu’nun ilk suda doğum yöntemiyle hayata gelen bebeği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesinde gözlerini açtı. 3 kilo 165 gram olarak doğan bebek, anne babasını sevince boğdu.
Bolu’da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi’nde kurulan Hidroterapi Eşliğinde Travay (suda doğum) ünitesinde ilk doğum gerçekleşti. Bebeğini normal doğumla dünyaya getirmek isteyen ve aynı hastanede ebe olarak çalışan Hasret Ayvalı, 1 Eylül tarihinde suda doğum yöntemiyle bebeği Erdem Ayvalı’yı dünyaya getirdi. Operatör Doktor Bekir Gülaç’ın gerçekleştirdiği suda doğumda, Ayvalı çiftinin bebekleri Erdem Ayvalı 3 kilo 165 gram doğdu. Doğumdan sonra duygularını dile getiren baba İsa Ayvalı, doğuma eşlik etmenin ve bir ilkle babalık duygusu tatmanın tarif edilemeyecek bir duygu olduğunu söyledi.

"Yeniden doğum yapmak istediğimde yine bu yöntemi isterim"
Bolu’da bir ilk olan suda doğum yöntemiyle çocuğuna kavuşan anne Hasret Ayvalı (30), “Normal doğum istiyordum. Ama bu süreç nasıl geçer diye kaygılarım vardı. Acaba normal doğurabilir miyim diye. Suda doğum da ilk bana nasip oldu. Benden 10 gün önce açılmıştı. Benim için çok güzel bir tecrübeydi. Doğum sürecini yönetmem için çok yardımcı olan bir yöntemdi. Ama sadece alet edevat değildi, ekibimizin emeği hepsinden daha önemliydi. Yeniden doğum yapmak istediğimde yine bu yöntemi isterim. Doğum yapacak kişilere de öneririm. Travay sürecinde ağrıyı yönetebilmek normal doğum için en önemli olan şey. Travayın yönetimi aşamasında suyun çok önemi var. Kasları gevşetmek açısından. Benim için çok iyiydi. Ağrı toleransımı çok çok yukarılara çekti ve doğuma çok yardımcıydı” dedi.

“Bu yöntem herkes için uygundur demek çok doğru değil”
Bolu’da uygulanan ilk suda doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Bekir Gülaç, “Suda doğum hidroterapi eşliğinde travay dediğimiz bir yöntem. Son dönemlerde normal doğumu teşvik etmek amacıyla bakanlığın uyguladığı bir program. Türkiye’de şu anda 11 ilde yaklaşık 13 merkezde kurulmuş bir doğum yöntemi. Bolu’da bunun uygulanmış olması bizim için büyük bir şans. İstanbul’da sadece 1 tane devlet kuruluşunda var. Suda doğumun faydaları, hastanın doğum sürecini kısaltan bir yöntem. Ağrılarını hafifletmesiyle birlikte hastanın doğum ağrılarına dayanabilirliğini artıran bir yöntem. Aynı zamanda doğumla ilgili kesi ve yırtıklar gibi durumları da azaltan bir yöntem. Her hasta suda doğum için uygun bir hasta değildir. Özellikle iri bebekler, gelişme geriliği olan bebekler, tansiyonu yüksek olan hastalar, kalp hastası olanlar, astım hastası olanlar ve yine bebekle ilgili ciddi problemlerin olduğu durumlarda suda doğum çok uygun olmayabiliyor. Yani bu yöntem herkes için uygundur demek çok doğru değil” şeklinde konuştu.

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi

Bolu’da suda doğum yöntemiyle ilk bebek dünyaya geldi
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