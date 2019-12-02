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Bolu’da şüpheli çanta ‘Ertuğrul’ ile patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:01 | Son Güncelleme

Bolu’da cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotuyla patlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankların önünde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Bolu’da cadde üzerine bırakılan şüpheli çanta, ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotuyla patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bankların önünde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin şüpheli çantanın olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi almasının ardından olay yerine bomba imha uzmanı sevk edildi.

Fünye robotla bırakıldı
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, ‘Ertuğrul’ isimli uzaktan müdahale bomba imha robotu ile şüpheli çantanın üzerine fünyeyi bıraktı. Robotun üzerindeki kamera ile çanta üzerinde yapılan incelemenin ardından şüpheli çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Patlamanın ardından bomba imha uzmanı şüpheli çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantanın içinde elbise olduğu görüldü.

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