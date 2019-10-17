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Bolu'da şüpheli paket fünye ile patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:08 | Son Güncelleme

Bolu'da, kent merkezinde bir çöp konteynerinin içine atılan kutu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılırken, içerisinden çöpler çıktı.

Bolu'da, kent merkezinde bir çöp konteynerinin içine atılan kutu, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılırken, içerisinden çöpler çıktı.
Öğle saatlerinde Tabaklar Mahallesi Hitit Sokak üzerinde bulunan bir çöp konteynerinin içindeki kutuyu görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Meraklı vatandaşlar bomba imha uzmanının çalışmalarını izledi. Polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için çaba harcadı. Bomba imha uzmanı çöp konteynerinin içindeki paketi fünye ile patlattı. Çevredekiler patlamayla panik yaşarken, bazı vatandaşlar da polisi alkışladı. Kutunun içinde çöp olduğu ortaya çıktı. Daha sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

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