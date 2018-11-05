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Bolu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi.

Bolu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda çok sayıda tarihi eser ile 1 adet dedektör ele geçirildi.
Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Gerede ilçe merkezinde bulunan bir evde çok sayıda tarihi eser saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 32 adet değişik şekillerde obje, 1 adet Bizans dönemine ait bronz kandil, 46 adet sikke, 6 adet yüzük ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.
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