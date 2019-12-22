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Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 12:26 | Son Güncelleme

Bolu'da, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ile 1 kraliçe mezar taşı ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da tarihi eser operasyonu! 2 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'dan Ankara'ya tarihi eser taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. TEM Otoyolu üzerinde tarihi eserlerin taşındığı otomobili takibe alan ekipler, Dörtdivan mevkiinde aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Bizans dönemine ait 29 sikke ve yine Bizans dönemine ait kraliçe mezar taşı ele geçirildi. Otomobilde bulunan Mahmut Ö. ile İsmail G. gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA

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