Bolu’da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu’da, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde Asur uygarlığına ait insan başı heykelle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde şehir merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada Asur uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykel ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ele geçirilen heykel ise, incelenmek üzere müze müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

