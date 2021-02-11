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Bolu’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

11.02.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Bolu’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ve tarihi eserle yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrısıcık ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 1 kilo 200 gram esrar ve tarihi eserle yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Kıbrısıcık ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ve tarihi eser bulundurulduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Uyuşturucu arama köpekleriyle şüpheli eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 200 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi eser ele geçirdi.
Operasyon kapsamında evde yaşayan 1 kişi gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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