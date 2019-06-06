Bolu’da tatil dönüşü yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilcilerin dönüşe başlamasıyla Bolu güzergahında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yoğunluklu olarak Batı illerinden Anadolu’ya giden tatilcilerin, bayramın 3’üncü günü dönüş yolcuğu başladı. 9 günlük bayram tatillerini erken bitiren vatandaşların evlerine dönüş yolculuğunda TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Akıcı şekilde devam eden trafik yoğunluğunun tatilin son gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.



