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Bolu’da tatil yolunda kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 14.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi.

Bolu Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatili için Abant Tabiat Parkına giden Ersin Çavdar isimli sürücünün idaresindeki 14 AJ 199 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Karabulut yönetimindeki 06 DD 0643 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Karabulut ve araçta bulunan Hikmet Karabulut ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Ersin Çavdar kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Abant Tabiat Parkı yolunda kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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