HABER

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 03:53 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da trafik yoğunluğuna neden oldu.Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine giden vatandaşlar, önemli geçiş güzergahı olan Bolu’da trafik yoğunluğuna neden oldu.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, akşam saatlerinde memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, trafikte yoğunluk oluşturdu. Sürücülerin yoğun olarak kullandıkları D-100 Karayolu Karadeniz Bağlantı Yolu’nda oluşan maddi hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle zaman zaman 10 kilometreye varan araç kuyrukları oluşuyor. İstanbul’dan akşam saatlerinde yola çıkan sürücüler herhangi bir kaza olmadığı sürece rahat bir yolculuk yaptıklarını söylediler.
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran ve yol güzergahlarında personel sayısını artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önemli noktalarda sürücülerin rahat ilerlemeleri sağlamak için çalışıyor.

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu

Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Resmi açıklama geldi! Artık özel hastaneler...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Tarihi kalede korkunç olay!

Tarihi kalede korkunç olay!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

Tarihi kalede korkunç olay!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu: Kadın özel harekatçı alacağız

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisinin frenleri boşaldı! Çok sayıda öğrenci yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.