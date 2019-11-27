HABER

Bolu’da TEM Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 18:12 | Son Güncelleme

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Erol Sağlam idaresindeki 55 E 2134 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mustafa Yücel yönetimindeki 01 BMC 33 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücüyle birlikte 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi ve İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servislerine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında yangın 
Arnavutluk’ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölüArnavutluk’ta depremin bilançosu artıyor: 27 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da geçen yıl düzenlenen bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Ankara'daki bombalı saldırıda 8 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Hrant Dink cinayeti davası: Tanık dinlenmesine devam edildi

İfade verdiler: Fotoğraf çekilmişse...

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme! 'Sahte diş hekimi' iddiası

Diş apsesi ölümünde yeni gelişme!

Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

Yangında sergilediği rahat tavırlar şaşırtmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Son dakika! MSB açıkladı: Hakurk'a 25 Kasım'da operasyon başladı

MSB açıkladı! Hakurk'a operasyon başladı

'Hesabınız yasadışı bahis sitesine aktarıldı' denilerek dolandırıldı

Hayatının şokunu yaşadı! Bütün bankalar arka arkaya arayınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.