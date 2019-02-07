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Bolu'da TEM'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

BOLU'nun Gerede ilçesi TEM yolunda, 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Bolu'da TEM'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesi TEM yolunda, 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolunun Gerede Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Engin Yaşdal yönetimindeki 34 JG 6336 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Nihat Ogan yönetimindeki 34 BJ 9282 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere vuran otomobillerdeki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bolu'da TEM'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıBolu'da TEM'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralıBolu'da TEM'de 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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