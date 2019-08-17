HABER

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 08:05 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 13 kişi yaralandı.

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazada yola dökülen kurban etleri nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Kazada yaralanan 2’si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.
TEM Otoyolu kapatıldı
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu’na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu’na yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Yiğit ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Hurdaya dönen otomobili gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı

Bolu’da, TEM’de feci kaza: 2’si çocuk 13 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Korkunç olay! Eski gelinini pompalı tüfekle öldürdü

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Bakan Soylu'dan çarpıcı deprem açıklamaları! 'Bugün böyle bir şey olduğunda...'

Son şampiyona Denizli'de şok

Son şampiyona Denizli'de şok

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Sosyal medyadan duyurdu: Güzergahları yüzde 8 azalttı

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

Pes dedirten olay! Hastanede tartıştığı 'sözlüsüne' öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Tarla sulama tartışmasında çapa ile darbedildi

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

Kayıp kadın eski eşinin evinin çatı katında bulundu

44 gün sonra ortaya çıktı! Babasını öldürüp gömmüş

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.