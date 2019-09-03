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Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bolu’nun Gerede ilçesinde önünde seyreden tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Gerede-Karabük yolu Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi.

Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde önünde seyreden tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Gerede-Karabük yolu Yunuslar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Bolu istikametine seyir halinde olan Caner Özyılmaz idaresindeki 34 NK 8241 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İran uyruklu Ramin Nasiri’nin kullandığı 20 D339-10 pkakalı tıra arkadan çaptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Caner Özyılmaz yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul sıkıştıkları otomobilde hayatlarını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Caner Özyılmaz olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kazada, hayatlarını kaybeden Emine Özyılmaz ve Ahmet Ertuğrul Aykul’un cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Bolu’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

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