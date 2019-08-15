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Bolu’da, tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Bolu’da, karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı.

Bolu’da, tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

Bolu’da, karşı yönden gelen tırla kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Kazada, 3 yaşındaki çocuk ve 1 kişinin daha hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza, Bolu’nun Mudurnu ilçesi 100. Yıl köyü mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu-Nallıhan karayolu üzerinde seyir halinde olan Muhammed Onur O.’nun kullandığı 06 BHZ 52 plakalı tır ile karşı yönden gelen M. B.yönetimindeki 06 AVP 38 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan B.Y.A (3), A. A ve N. A. ile F. B. ve S. B. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 yaşındaki B. Y.A ve F. B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza yapanların yakınları olay yerinde gördükleri manzara karşısında sinir krizleri geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu’da, tırla çarpışan otomobildeki 1’i çocuk 6 kişi yaralandı

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