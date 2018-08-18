Bolu'da trafik kazaları: 7 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bolu-Nallıhan karayolunda seyreden Recep K. idaresindeki GE-RB 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki Ahmet Yusa Kararmış ile Bedirhan Sara yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
- Traktör devrildi: 2 yaralı
Öte yandan Mudurnu Çamyurdu köyünde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali E. idaresindeki traktör, Bazarlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada traktör sürücüsü ile yanındaki Hayriye Ergün yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.
- Midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Mudurnu ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu-Nallıhan karayolunda ilerleyen Mehmet Zaim Y'nin kullandığı 34 BZ 0767 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkisinde Yasin A. yönetimindeki 14 BV 087 plakalı midibüs ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobildeki Ali Yaşar ve Hamza Aksoy yaralanırken, midibüs sürücüsü ile 20 yolcu yara almadı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü.
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