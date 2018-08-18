Bolu'da trafik kazaları: 7 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Nallıhan karayolunda seyreden Recep K. idaresindeki GE-RB 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otomobildeki Ahmet Yusa Kararmış ile Bedirhan Sara yaralanırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

- Traktör devrildi: 2 yaralı

Öte yandan Mudurnu Çamyurdu köyünde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali E. idaresindeki traktör, Bazarlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada traktör sürücüsü ile yanındaki Hayriye Ergün yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

- Midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mudurnu ilçesinde, midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.